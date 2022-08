Rodolfo Villalobos: "Nunca competimos con nadie por renovar a Suárez"

Por José Fernando Araya | 8 de agosto de 2022, 16:14 PM

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, explicó que la negociación para renovar a Luis Fernando Suárez siempre marchó de buena forma y prácticamente en una sola vía.

Según Villalobos, la comunicación entre ambos fue tan clara, al punto que nunca tuvo que competir con nadie más por la renovación, pese a que conocía de otras ofertas, como la de dirigir a Perú.

“Nunca competimos con nadie, entre él y yo nunca hemos tocado medio tema del contrato, el contrato solo lo manejamos con su representante, pero siempre que hablamos estábamos más cerca y nunca me sentí compitiendo con nadie, a pesar de que escuchábamos en los medios de comunicación intereses, nunca me sentí amenazado de que no renovara”, explicó Villalobos.

El jerarca aseguró que el contrato fue una negociación integral, en la que existieron muchas coincidencias.

“El contrato tiene una cláusula de confianza que no se puede revelar, pero lo único que le digo es que hemos sido equilibrados”, añadió.

Villalobos explicó las razones de mayor peso para que la Fedefútbol siguiera inclinándose por Suárez para el banquillo.

“Yo estaba convencido de que, con su liderato en los momentos difíciles, podíamos clasificar al Mundial. Cuando uno se encuentra a una gran persona y de feria es un gran técnico, es todavía más fácil.

“Además, claramente el hecho de que Luis Fernando fuera una grada más abajo del proceso que queríamos, creo que fue fundamental para renovar y por el compromiso de los muchachos”, expresó.

Tanto el jerarca como el técnico no entraron en detalles de cláusula de rescisión en caso de una salida, así como el monto económico, aunque es conocido que el colombiano tendrá un aumento en su salario.