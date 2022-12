¿Qué dice la prensa mexicana tras estar al borde de la eliminación en Qatar?

Faitelson indicó que el Tri "no juega a nada, no tiene futbol, no tiene gol y hoy, lo único que mostró, fue el sacrificio y la intención de echarse hacia atrás".

Este equipo mexicano ha sido inoperante en la ultima época. No juega a nada, no tiene futbol, no tiene gol y hoy, lo único que mostró, fue el sacrificio y la intención de echarse hacia atrás. He ahí el resultado… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 26, 2022

Además, José Ramón Fernández aseveró que la Liga Mexicana "es de plástico".

La realidad de nuestro fútbol las consecuencias de una liga de plástico; no ascenso y descenso, multipropiedad, corrupción y para qué le sigo… — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 26, 2022

También Diario Récord hizo énfasis a la falta de gol de su selección.

SIN GOLES



La selección mexicana suma más de 385 minutos sin anotar en copa del mundo.



El último gol que gritamos en un mundial fue de Chicharito ante Corea en la segunda fecha de la fase de grupos de Rusia 2018. pic.twitter.com/rSk32suBjZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 26, 2022

Por su parte, medios argentinos señalaron que su selección se llenó de vida con este triunfo.