Prensa española destaca "tanda de penaltis para el olvido"

El equipo de Luis Enrique, un técnico señalado por no desplegar un plan alternativo para rivales tan defensivos perdió la brújula en el desierto catarí y España se despidió por segunda vez seguida en los octavos mundialistas.

La prensa española no tardó en hacer pública su molestia con lo ocurrido en la Copa del Mundo y se centró en lo mal que patearon los penales los pupilos de Luis Enrique.

Marca clasifica de “fiasco” lo ocurrido y sentencia que “España se marcha del Mundial con una victoria ante Costa Rica, un día en el que se abrió el cielo antes de tiempo. Desde ese día se entró en una cuesta abajo que terminó en una ruleta mortal contra Marruecos. No se debió llegar ahí en ningún momento. La selección se enmarañó en su habitual ración de pases. No es un topicazo: sin tirar a puerta no se puede ganar un partido”.