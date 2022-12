Messi y Mbappé dan brillo al PSG en Catar, donde los parisinos tienen poca presencia

16 de diciembre de 2022, 9:42 AM

Doha, Catar | Sus colores y escudo no hacen parte del paisaje en Catar, pero el Paris Saint Germain se aseguró protagonismo sin importar quién gane el Mundial el domingo: el argentino Lionel Messi o el francés Kylian Mbappé, dos de sus principales estrellas.

Es una situación extraña: en la tierra de donde vienen sus millones, a través de Qatar Sports Investments (QSI), filial del fondo soberano Qatar Investment Authority, uno de los más importantes del mundo, no es fácil ver a alguien con la camiseta tricolor del equipo parisino.

Pero la adoración que generan 'La Pulga' y 'Ney', sin embargo, no se traslada al PSG, por el que QSI desembolsó 50 millones de euros en 2011.

La situación no parece inquietar al club parisino. El presidente Nasser al Khelaifi ha dicho que el equipo "es francés" y no catarí, por lo que sus principales esfuerzos se centran en Europa.

Antes de que la bola empezara a rodar, en las estanterías colgaban por igual camisetas de distintos clubes, desde Boca Juniors de Buenos Aires hasta el Real Madrid. Pero no había espacios privilegiados para el PSG.

Para Mohamed, un paquistaní de 15 años que vive en Doha, elegir entre Messi y Mbappé no tiene misterio: "Lionel Messi, por su estilo de juego, por como controla el juego y la forma en que crea opciones de gol para sus compañeros".

Admirador del Barcelona gracias al tridente sudamericano que formaron Messi, Luis Suárez y Neymar, Mohamed no esconde sus sentimientos hacia el PSG: "No me gusta mucho ese club".