Luis Fernando Suárez: "Sigo teniendo confianza en Johan Venegas"

Por José Fernando Araya | 9 de noviembre de 2022, 23:03 PM

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, volvió a defender el llamado de Johan Venegas para el Mundial de Qatar 2022.

Venegas fue el jugador más silbado durante el partido de despedida de la Tricolor ante Nigeria este miércoles.

Suárez no entró en muchos detalles, pero aseguró que no le preocupan los chiflidos y las críticas hacia el jugador por parte de la afición.

“Creo que son situaciones las cuales cuando uno tiene carácter fuerte tiene que afrontarlo de la mejor manera y él lo tiene, así que no me preocupa, me preocuparía si fuera un chico que viene comenzando, pero con él no. Sigo teniendo confianza en él”, añadió.

Lea también La Sele Johan Venegas levanta críticas en La Sele: el silbado de la noche Futbolista ingresó de cambio a los 77 minutos del juego ante Nigeria.

Repreguntado sobre el tema, el estratega volvió a defenderlo y dejó entrever que tiene confianza absoluta en él para la Copa del Mundo.

“Lo vas a ver en el Mundial… Venegas siempre ha jugado bien en la Selección, básicamente es eso y tengo confianza en él”, afirmó.

Finalmente, Suárez aseguró que aún no tiene definido al 11 para el debut mundialista ante España, por lo que cualquiera de los 26 pueden ingresar a la titular.

“Lo que me deja tranquilo es la unidad de grupo y la forma en el que ellos saben que pueden estar conjuntándose para sacar todos los triunfos”, concluyó.