Luis Fernando Suárez quiere un juego ante España de "máxima atención"

Por José Fernando Araya | 22 de noviembre de 2022, 7:28 AM

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, cerró su preparación de cara al debut de este miércoles en el Mundial de Qatar 2022 ante España.

Suárez explicó que este partido claramente será “muy difícil” pero reconoce que será un juego de “máxima atención”.

“Va a ser un partido bien complicado. Debemos ser exigentes en la táctica, estrategia y atención. Buscaremos hacer sentir incómodo al equipo contrario y luego desplegar nuestras fortalezas. Será un partido de esos donde la tensión será al máximo, donde se juegan 90 minutos o más bajo el límite”, indicó.

A 24 horas del juego, el colombiano asegura que solo tiene una duda en su alineación y esta vendría por la banda izquierda.

“Queremos mejorar. Es una de las cosas que debemos hacer. El grupo ha hecho cosas interesantes. Estamos fuertes como colectivo en la densidad de ataque, mejores salidas y creo que lo hemos hecho. Vamos bien en el trabajo acumulado y espero que se refleje en el partido”, añadió.

Fortaleza mental.

Suárez aprovechó la atención de los medios para halagar a sus jugadores a los cuales trató como el “mejor grupo mentalmente” que ha dirigido en su carrera.

Incluso, explicó que la fortaleza mental y emocional de sus dirigidos es sin duda uno de los puntos más altos en la previa al debut mundialista.

Lea también Qatar 2022 "Ya es hora de comenzar ganando en un Mundial", dice el español Busquets En 2010, cuando logró el título mundial, España arrancó con derrota ante Suiza al igual que en 2014 frente a Países Bajos para el 2018 empató ante Portugal.

“Si hay un grupo emocionalmente fuerte que he dirigido es este y que tácticamente no lo engañas con cualquier cosa. Siempre me han dado buenas sensaciones. Es un grupo que sabe para dónde va.”, aseveró.

Finalmente, habló sobre esa “locura” que muchos han llamado al hecho de que los jugadores hablen y sueñen con el hecho de levantar el trofeo de campeones mundiales.

“No vinimos a quedarnos sentados, a tomar fotos a Catar. Esa no es la razón de ser de un equipo o de un entrenador, aunque sea Costa Rica y eso a mí me deja orgulloso. Ojalá en el futuro sean más valientes diciendo siempre que quieren ser campeones del mundo. Si eso es malo, seguirá siendo malo, si voy a recibir críticas prefiero recibirlas a decir que es alguien que se quedó tranquilo por solo estar en un Mundial”.

Costa Rica enfrentará a España este miércoles a las 10 a. m. hora tica. Juego que disfrutará en transmisión de Teletica, el app de TD Max y Teletica Radio.