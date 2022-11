Luis Fernando Suárez: “Keylor siempre está listo y cuando viene a la Selección es el primero en la fila"

16 de noviembre de 2022, 7:48 AM

El seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez, aseguró que el portero Keylor Navas está listo para jugar este jueves a las 8 a. m. ante Irak, en el último ensayo previo al Mundial.



“Keylor siempre está listo y cuando viene a la Selección es el primero en la fila, es el más alegre y el que más disposición tiene”, comentó Suárez desde Kuwait, donde tiene presencia Teletica Deportes.

Al ser consultado si le haría bueno jugar Navas, el estratega afirmó que “creo que sí", debido a la inactividad de los últimos meses que ha tenido el tico.

"La cuestión es que tomaremos la mejor decisión en conjunto. No creo que tengamos problema, porque cuando Keylor viene a la Selección lo único que quiere es jugar. Si lo quiere hacer, aunque esté cansado, que no lo está y se siente bastante bien, no tiene problemas”, comentó.