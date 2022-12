Las quejas de los hinchas que se alojan en la villa de fanáticos de Qatar

25 de noviembre de 2022, 9:32 AM

Sorprendentemente, mientras Shogo Nakashima hace esta crítica mordaz del lugar que es su hogar durante las próximas dos semanas, tiene una sonrisa en su rostro. Una que dice "me río para no llorar".

"No puedo cambiar dónde quedarme en este momento, así que tengo que aceptarlo y esperar al partido de Japón", dice.

"Solo estaré aquí para dormir. Saldré y exploraré la ciudad, no quiero quedarme aquí ".

Pero mucho antes de que la mayoría de los invitados llegaran al sitio, había indicios de que las cosas podrían no ser como se esperaba.

Campamento "premium"

Y a medida que conduces hacia el área de recepción, la cerca perimetral no transmite exactamente el ambiente de "campamento de fanáticos premium" que dice en la página oficial de reservas del sitio.

"Cuesta alrededor de US$200 por noche . Para ser honesto, no era lo que esperaba . Cuando ves las fotos y lees la descripción -y es una Copa Mundial de la FIFA- esperas un poco de calidad", dijo Pedro.

" Es como estar en un invernadero ", añadió, "así que no pudimos dormir más allá de las 9 am, a pesar de que estábamos exhaustos por el vuelo".

"No hay organización en absoluto, nadie sabe nada", dijo Fátima a BBC Sport. "Los negocios están cerrados, no hay agua potable. Definitivamente, esto no es lo que pagamos".