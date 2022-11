La maldición del Balón de Oro golpea a Benzema

Por José Fernando Araya | 19 de noviembre de 2022, 17:29 PM

Continúa la Maldición del Balón de Oro y los Mundiales… Francia confirmó este sábado que su principal estrella, el delantero Karim Benzema, se pierde el Mundial de Qatar 2022 por lesión.

El atacante sufrió un golpe en el entrenamiento de este sábado y tras unos rápidos exámenes se confirmó lo peor: una lesión al nivel del cuádriceps del muslo izquierdo que "precisará de un plazo de convalecencia de tres semanas", precisó la Federación Francesa de Fútbol.

El atacante era sin duda una de las grandes luminarias para esta Copa del Mundo, luego de firmar un año de ensueño con el Real Madrid donde confirmó su categoría levantando la Champions League.

El pasado mes de octubre, la revista France Football lo reconoció como el mejor jugador del año al otorgarle el Balón de Oro.

​Sin embargo, el francés aceptó así un riesgo: la Maldición del Balón de Oro en la cual ningún ganador de dicho galardón ha levantado la Copa del Mundo durante su reinado, algo que se extenderá por los próximos cuatro años.

Es la tercera vez que el vigente Balón de Oro no disputa una Copa del Mundo. La primera vez fue en 1958 con Alfredo Di Stéfano porque España no se clasificó. La segunda fue en 1978 con Alan Simonsen, ya que Dinamarca no se clasificó tampoco. Y la tercera es ahora en 2022 con Benzema por lesión, porque Francia si participará en el Mundial, pero sin su estrella.

Gianni Rivera, Johan Cruyff, Karlz Rummeniegge, Roberto Baggio y el brasileño Ronaldo han sido los balones de oro vigentes que más cerca estuvieron de ganar el Mundial, pero cayeron en la gran final.

Para el 2002, Michael Owen fue designado como mejor del mundo y se quedó en cuartos de final; cuatro años después Ronaldinho llegó en lo alto de la historia, pero Brasil se quedó también en cuartos de final.

Para el 2010, Messi fue el ganador y Argentina cayó también en cuartos de final. En Brasil 2014, Cristiano Ronaldo no pasó de la fase de grupos y Portugal se marchó a casa con el actual Balón de Oro.

De igual forma le ocurrió en el 2017, cuando CR7 fue flamante ganador del Balón de Oro y se marchó en octavos de final ante Uruguay.

Sin duda, la maldición sumó una víctima más.