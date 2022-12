La mala suerte envió a casa a Yugoslavia en 1950

25 de noviembre de 2022, 11:04 AM

Algunas veces en el fútbol, no valen tanto las previsiones, cuidados o paranoias, si la mala suerte está empeñada en dar al traste con tus aspiraciones. Y uno de los mejores ejemplos le sucedió a la Selección de la hoy desaparecida Yugoslavia en la Copa del Mundo Brasil 1950.

Siendo un poco paranoicos, temieron que alguien estuviera tramando atacarlos para que no llegaran en plenitud de condiciones al partido en el estadio Maracaná. Así que extremaron cuidados: viajaron varios días antes a Río para aclimatarse bien y decidieron no probar un sólo bocado en el hotel sino en la embajada de su país, por temor a que se estuviera tramando algún atentado gastronómico contra ellos.

En medio de estas y otras previsiones, llegaron al Maracaná dispuestos a hacer historia, dejando tendida a la poderosa selección anfitriona ante más de 140.000 espectadores… Pero no contaban con la mala suerte.

El técnico Milorad Arsenijevic ya había confirmado el once inicial y las reglas de entonces no permitían hacer variantes, así que el cuadro balcánico debió comenzar el cotejo con diez hombres porque el árbitro Benjamin Griffiths decidió no retrasar más el pitazo inicial.