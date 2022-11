La fórmula que le ha permitido a Mauricio Astorga participar en 5 mundiales

El director y actor costarricense, Mauricio Astorga, ha logrado con su ingenio trabajar en cuatro mundiales y ahora lo hará en una quinta oportunidad en Qatar 2022. Estar en cinco Copas del Mundo es un logro que pocos pueden presumir, y que Astorga ahora comparte con destacados jugadores de fútbol, como Leonel Messi o Cristiano Ronaldo.



El actor ha llevado a sus personajes “Morgan” y “Benito Lose Todo” al mundial de Alemania en 2006, al de Sudáfrica en 2010, el de Brasil en 2014, y el celebrado en Rusia en 2018. Ahora, sumará uno más a su nutrido currículum, con su participación en el mundial de Qatar en noviembre de 2022.

El poder contar con estas grandes experiencias ha sido el fruto de mucho trabajo y esfuerzo; todos hemos visto cómo Morgan siempre tiene una gran sonrisa en pantalla y disfruta al máximo de la fiesta mundialista. Sin embargo, detrás de la alegría de un humorista como Astorga, subyace una persona que también se desgasta con tantas horas de trabajo sin descanso, sumado al estrés de enviar el material a tiempo.



“Los mundiales son muy lindos, son una verdadera fiesta, pero son momentos de mucho trabajo porque mientras la afición está celebrando, uno está editando, mandando el material a Costa Rica, pensando en que ya se va a cumplir el tiempo y hay que mandarlo listo. Uno lo disfruta mucho porque es una pasión, pero requiere de mucho esfuerzo. Yo siempre regreso de los mundiales más flaco porque uno no se alimenta tan bien, se salta comidas, pero se compensa con el cariño del público y vivir un mundial”, confesó Astorga.

Recordando los mejores momentos

Alemania 2006

Para Astorga, su primer mundial se asemeja a la experiencia de tener su primera novia: nunca se olvida. Además, fue el momento que dio inicio al aluvión de experiencias mundialistas con las que hoy cuenta.

“Yo era parte de un programa que se llamaba En Vivo (se transmitía a las 5 p. m. en Teletica) y yo ahí empecé hacer mis apariciones. Tenía una sección en la cual yo entrevistaba a gente en el taxi y en ese momento Costa Rica empezaba su proceso de eliminatorias y empecé acompañar a la Sele, para Alemania 2006 y me fui ganando el cariño de la afición y jugadores. Apareció un patrocinador que me pagó ir a la Copa América, luego a las eliminatorias y al final dijo bueno ‘lo vamos a patrocinar para ir a mundial’.

​En su primera vez, el actor y director fue acompañado por el camarógrafo y hoy productor de 7 Días, Víctor Miranda.

Este mundial, según Astorga, debido a la gran organización que caracteriza a los alemanes, fue “impecable y perfecto”.

Sudáfrica 2010

Para su participación en el evento deportivo en 2010, Morgan fue grabado por el camarógrafo Marco Rivera y dice que lo que más recuerda que le impactó fue la biodiversidad de África.

Nos fuimos para el fin del mundo en ciudad del Cabo y paramos a una playa a una filmación y de repente venían un montón de pingüinos y otra vez me pegué una llorada. Me emocioné tanto, por eso fue inolvidable”, agregó.

​“Yo siempre soñé con conocer a los grandes animales y nos fuimos de safari a recorrer el parque nacional, íbamos en el carro y se empezaron a mover unos árboles, detuvieron el carro y el guía se puso blanco y nos dijo que hiciéramos silencio y de repente apareció una elefanta gigante y detrás su elefantito. Yo me acuerdo que a mí se me salieron las lágrimas de la emoción. Además, vimos hipopótamos y leones.

Brasil 2014

El mundial en Brasil lo recuerda con mucho orgullo, por el papel que hizo la Selección de Costa Rica y que llevó al equipo hasta cuartos de final.

“A nivel futbolístico destaco a Brasil por todo lo que pasó, por ver a Costa Rica jugando tan bien. Por ver a un estadio completo gritando el ‘ole’ cuando Costa Rica jugó contra Italia. Yo decía: ‘no lo puedo creer, le estamos cantando ole a Italia en un mundial’. Ver cómo los brasileños, que no conseguían la camiseta de Costa Rica en ninguna tienda, y la gente se compraba camisetas rojas y les pintaba la bandera de Costa Rica para irnos a apoyar al estadio ”, señaló.

​Para el 2014, Astorga tuvo de camarógrafo a William Muñoz.

“Esto nunca lo he contado, el día que me regresaba a Costa Rica, fui a hacer unas comprillas de última hora a un mall, ahí había una tienda de videojuegos y había dos chiquitos jugando FIFA y recuerdo cuando un chiquito le dijo a otro en portugués: ‘yo soy Costa Rica’ y el otro: ‘no, yo soy Costa Rica’. Ese día lloré porque no podía creer que dos niños brasileños se pelearan por ser Costa Rica, esto fue porque nuestro país los marcó”, recuerda.