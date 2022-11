Keylor Navas: "Me hubiera gustado llegar al Mundial jugando"

Por Adrián Fallas | 15 de noviembre de 2022, 14:44 PM

El portero costarricense Keylor Navas llegó este martes a Kuwait donde estuvieron presentes las cámaras y micrófonos de Teletica Deportes.

Navas afirmó estar recuperado de su molestia en la espalda que lo aquejó durante los últimos días. También enfatizó que le hubiera gustado llegar a la Copa del Mundo con ritmo de competencia, pero aclaró que tampoco será una limitación.

"Llego a un grupo donde todos confían en mí, uno no lo puede esconder, me hubiera gustado llegar jugando, pero tampoco es una limitación para hacer un buen Mundial, ayudar a mi selección y dar el 100%", comentó Navas.

Al ser consultado sobre qué tan vital es el primer partido ante España, el miércoles 23 de noviembre a las 10 a. m.

"Todos son importantes, el segundo también, aunque se gane el primero, el segundo va a ser importante. El primer partido es la primera final que tenemos y vamos a dar el máximo", añadió.





Además, el jugador del PSG afirmó que "estar en un Mundial es una bendición" y que disfrutará de "cada entrenamiento, cada partido y de los compañeros, vamos a vivirlo al máximo".

Aseguró sentirse motivado y confiado en el grupo de jugadores que hay en esta selección.

El guardameta también contestó consultas sobre su falta de regularidad en el PSG.

"Obvio que no, no me gusta, pero hay que trabajar, la vida muchas veces se nos pone así. Para mí lo más importante trabajar, pedirle a Dios salud para poder hacerlo, tarde o temprano vamos a ver la luz al final del túnel", agregó.



Sobre su lesión, indicó que está recuperado y sin ningún problema para enfrentar la Copa del Mundo. "Estoy bien, tranquilo, muy contento porque he podido recuperar bastante bien".

Por último, el futbolista indicó que la Tricolor no tiene nada que perder y mucho por ganar en Qatar 2022.