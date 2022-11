Keylor Navas manda mensaje tras cancelación de amistoso ante Irak

17 de noviembre de 2022, 9:57 AM

El portero Keylor Navas publicó en su Instagram un mensaje tras la cancelación del partido amistoso ante Irak.

Navas calificó de "una pena" no haber podido disputar el compromiso.

Además, afirmó que la situación "no está en manos de los jugadores".



"Después de ocho horas de viaje en autobús, por desgracia, por motivos que no están en manos de los jugadores, no hemos podido jugar el amistoso previsto contra Irak. Muchas gracias a todos los aficionados que estaban deseando vernos y apoyarnos allá. Una pena que no haya podido ser", comentó el futbolista.

Nuevo intento.

Una delegación de iraquíes llegó este jueves al hotel de concentración de la Selección de Costa Rica para intentar convencer a los federativos ticos de realizar el partido ante Irak.

Dentro de las propuestas estaban pusieron a disposición un avión privado para volar a Irak y jugar hoy mismo.

Sin embargo, La Sele declinó esta oferta por el desgaste físico y cansancio en el que se enfrentan los futbolistas.

Este iba a hacer el último ensayo de Luis Fernando Suárez, previo al Mundial, pero no se realizó.

Este jueves, el equipo descansará, mientras que este viernes viajarán.