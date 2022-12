José Giacone: “Los equipos que más me gustaron son los dos finalistas, Argentina y Francia”

18 de diciembre de 2022, 8:41 AM

“El Mundial ha sido un Mundial bueno, un Mundial de muy competitivo. Ha habido sorpresas, tanto con equipos que han trascendido, que han llegado a instancias finales y que no se esperaba.

“No, no creo que haya tantos cambios tácticos. Sí hay equipos que han variado su estructura, su conformación táctica y logrado adaptarse a las características del rival para neutralizarlo. Esto ha mostrado la flexibilidad de sistemas, pero no es tal vez algo tan, tan revolucionario.

“Eso a veces ha sido muy esquemático. Equipos que siempre trabajan de la misma manera. Sin embargo, en este Mundial hubo equipos que han variado bastante su sistema, pero no han perdido el estilo y eso es interesante”.

“Pienso que Julián Álvarez es el joven que tal vez se ha destacado, más por el hecho de que de que no se esperaba que fuera titular, y se ganó la titularidad”.

“Si bien no ha venido a impartir justicia, le saca espontaneidad al juego.

“Si bien hay casos donde es importante en toma de decisiones, igualmente no disminuye la polémica, y eso me parece que no está bien.