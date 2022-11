Grealish cumple promesa de dedicar gol a niño con parálisis cerebral

Por AFP Agencia | 21 de noviembre de 2022, 11:36 AM

Autor del sexto gol de Inglaterra en la victoria de su selección ante Irán (6-2) este lunes, Jack Grealish dedicó su tanto a Finlay, un niño de 11 años con parálisis cerebral, a quien le prometió una celebración especial.



Grealish, que apenas tuvo que empujar un balón a pase de Callum Wilson para subir el último gol al marcador, no se olvidó de agitar los brazos haciendo olas, cerca de una esquina, como le pidió el joven poco antes del Mundial.



El jugador de Manchester City conoció al niño en el marco de las actividades de la fundación City in the Community, después que el chico le escribiera una extensa carta en la que le expresaba su admiración deportiva, pero también la dedicación de Grealish hacia su hermana pequeña Hollie, también afectada por el mismo trastorno de desarrollo.



"Desearía que hubiera más personas en el mundo como usted, que tratan a las personas con discapacidad igual que a cualquier otra persona," Finlay escribió.



Grealish se comprometió entonces a dedicar su próximo tanto. "En primer lugar tengo que marcar; luego, lo haré por ti, pero solo he anotado una vez esta temporada", señaló Grealish en un video emitido por la Premier League.



"Lo haré por ti, lo prometo, la próxima vez que marque", prometió. Y este lunes cumplió.