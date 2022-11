Francisco Calvo responde a Luis Enrique: "Hay que saber contra quién se juega"

Por AFP Agencia | 19 de noviembre de 2022, 12:11 PM

El defensa costarricense Francisco Calvo reprochó este sábado al técnico español Luis Enrique por denominar a los ticos como "una selección sudamericana".

"No tengo mucha opinión sobre eso, simplemente creo que si él piensa que Costa Rica es una selección sudamericana, pues... su profesor de Cultura no fue el mejor", declaró el central antes del primer entrenamiento de La Sele en Doha.

"Yo creo que hay que ser una persona culta y saber contra quién se va a enfrentar, contra quién va a jugar y dónde está ese país", zanjó Calvo en la zona mixta del estadio Al Ahli.

Costa Rica y España se enfrentarán el miércoles en la primera jornada del Grupo E, que completan Alemania y Japón.

Luis Enrique cometió el error geográfico el viernes durante el estreno de su nuevo canal de la plataforma Twitch, en el que respondió a algunas preguntas enviadas por sus más de 135.000 seguidores.

Cuando estaba haciendo una radiografía de la escuadra 'tica', Luis Enrique comentó que "es una selección sudamericana, los jugadores sudamericanos saben a lo que juegan, saben lo que hacen y tienen un entrenador experimentado. Será difícil, seguro".

Al igual que su seleccionador, el colombiano Luis Fernando Suárez, Calvo alabó la trayectoria de España, pero pidió que no se les subestime.

"España es un equipo difícil como todos los que estamos acá, pero se le puede hacer daño. Nosotros somos capaces de ganar a España", subrayó el actual jugador del Konyaspor turco.

"Es un equipo que llega con mucha gente al ataque y que sabe lo que hace, que tiene una identidad clara, pero también tiene sus puntos débiles", apuntó Calvo, que ve a España en un escalón inferior al otro favorito del grupo, Alemania.

"España no tiene la misma intensidad de hace tiempo. Al llevar tanta gente al ataque deja vulnerable su zona defensiva y vamos a tratar de hacerle daño por ese lado", avanzó.

El central, que participó en el Mundial de 2018, reconoció que, de todas las figuras del fútbol español, su gran referencia es el ausente Sergio Ramos.

"Por mi posición, el jugador que más me gusta no está, es Sergio Ramos", declaró. "Me sorprendió (su ausencia) pero no me incumbe. Es un jugador que he seguido toda su carrera y me gusta su forma de jugar".