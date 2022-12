El Mundial también se juega con gafas

Tacos, vendas, espinilleras, guantes… En la lista de implementos que necesitan los futbolistas para saltar al campo, pocos incluirían un par de gafas, mucho menos en una Copa del Mundo. Pues existe una selecta y muy reducida lista de jugadores que no dejaron que un problema visual fuera obstáculo para representar a su país en un Mundial de fútbol.

Vistiendo sus tradicionales gafas de aro redondo y grueso, el delantero llegó a jugar 17 partidos con la selección helvética y marcó 12 goles. Cuatro años más tarde, Kielholz volvería a estar presente en otra Copa del Mundo, en Francia 1938, pero esta vez no jugaría ni un minuto.

Ese fue el primero y el único partido mundialista en la historia de este país asiático y aunque se resolvió con una victoria 6-0 a favor de Hungría, no impidió que sus protagonistas sean considerados como héroes en su país, al ser la primera selección asiática que jugó en una Copa del Mundo.

Para el segundo duelo, el técnico coreano cambió a varias figuras titulares, incluyendo a Li como su nuevo capitán, que asistió al sorteo vistiendo un par de gafas y no se las quitaría en todo el juego. Aunque, a pesar de los cambios, esa tampoco fue una buena mañana para ellos, que volvieron a ser aplastados 7-0 y se despidieron de aquel torneo de pesadilla.

Y para quienes esperaban ver en esta lista al más famoso de los futbolistas con anteojos es el holandés Edgar Davis, no podemos complacerles. Davis tuvo una exitosa trayectoria en clubes como Ajax, Milan, Juventus, Barcelona y Tottenham Hotspur, sobra decir que también en la Selección, siendo figura en tres Eurocopas y en la Copa del Mundo Francia 98.

Sin embargo, para entonces no tenía problemas de la vista. Fue en 1999 cuando se le diagnosticó un glaucoma y debió ser operado. Tras la cirugía, comenzó a usar sus características gafas hasta retirarse, pero no volvió a jugar otro Mundial, así que no tiene un lugar en esta selecta lista.