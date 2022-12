El jeque que “arbitró” un partido en España 82

Pues, de una u otra forma, esas “intromisiones” no son algo nuevo en la historia de los Mundiales. En España 82, no fue una cámara ni un chip, sino un “árbitro” con túnica y turbante quien dictó sentencia en uno de los partidos más recordados de la Copa del Mundo.

El pitido efectivamente sonó, pero no provino del juez central sino de algún travieso espectador en las gradas del estadio vallisoletano.

No contento con eso, el jeque decidió bajar al terreno de juego escoltado por sus guardaespaldas para unirse a las protestas contra el árbitro. Rodeado de policías y fotógrafos, Al-Sabah permaneció varios minutos sobre el campo y se marchó de regreso al palco, mientras en todo el estadio reinaba el caos.

Al final, los galos ganaron 4-1, gracias al gol de Maxim Bossis en el último minuto, pero el asunto no terminó ahí. Hidalgo se negó a dar la conferencia de prensa y amenazó con retirarse del torneo; el árbitro Stupar perdió sus credenciales y no volvió a ser convocado por FIFA para dirigir en un partido internacional; y el jeque y la Asociación de Fútbol de Kuwait recibieron una multa por 25.000 francos suizos (US$10.000 de la época).

“La mafia es pequeña al lado de la FIFA. No me importan las sanciones. Yo no obligué al árbitro a anular el gol, él lo hizo porque estaba convencido”, afirmó tras el partido. En agosto de 1990, Al-Ahmad Al-Sabah, murió asesinado por las tropas iraquíes durante la Guerra del Golfo. Un trágico final para el “árbitro” más singular de los Mundiales.