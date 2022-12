Con Messi en cabeza, los campeones del mundo llegan como héroes a Argentina

El plato fuerte de las celebraciones será el desfile de la selección por Buenos Aires a partir del martes a mediodía, que el gobierno argentino declaró feriado nacional para facilitar los festejos.



Pero muchos seguidores no quisieron esperar y pasaron horas esperando, provistos de sombrillas o guarecidos en automóviles y tiendas, entre el aeropuerto y el predio de la AFA.



Allí llegó ya el domingo Javier Merina, un soldador de 41 años con una fotografía de Messi. ""Llegué a ayer porque, bueno, sabía que viene Messi acá. Quiero ver si Messi me firma el cuadro", explicó a la AFP.



Entre bombos, banderas argentinas y camisetas con la estampa del '10' Lionel Messi, familias enteras pasaron la noche tratando de hacerse un lugar para ver, aunque sea fugazmente, el paso de sus ídolos.



"Hoy nos quedamos toda la noche y mañana también. Mañana no se trabaja, no se hace nada y nos vamos directo al Obelisco", dijo Ayrton Kerdocas, estudiante de 25 años.



El Obelisco de la avenida 9 de julio de Buenos Aires ya congregó a más de un millón de personas tras la consecución del Mundial y será el epicentro de los festejos del martes.