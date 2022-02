Canadá vence a El Salvador y queda virtualmente clasificada a Catar 2022

La Selección de Canadá quedó esta noche virtualmente clasificada a la Copa del Mundo Catar 2022.

Los canadienses derrotaron 0-2 a los salvadores en un estadio Cuscatlán que lució a reventar en apoyo a su selección.

Atiba Hutchinson 66' y Jonathan David 90+3' concretaron los goles de los norteamericanos.

Los dirigidos por John Herdman son líderes de la octagonal con 25 puntos y son los únicos que marchan invictos.

Herdman y compañía tienen un balance de siete triunfos y cuatro empates. Han marcado 19 goles y solo han recibido cinco.

Canadá podría sellar su boleto ya de manera matemática el 24 de marzo cuando visite a Costa Rica.

Atiba with his second in as many #WCQ games against SLV. Probably not the prettiest of his career, but, a vital one to crack open the away fixture. #CANMNT #ForCanada pic.twitter.com/BMCMedvGqm

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) February 3, 2022