Bryan Oviedo y Ronald Matarrita: El viejo duelo por la banda izquierda

Por Daniel Jiménez | 26 de octubre de 2022, 10:30 AM

Si hay un duelo añejo en la Selección Nacional es el protagonizado por los laterales izquierdos Bryan Oviedo y Ronald Matarrita.

Ambos ya entrenan con la Tricolor. Oviedo llega con regularidad en el Real Salt Lake y Matarrita ya está totalmente recuperado de la lesión en el tobillo izquierdo y hasta con partidos en el Cincinnati.

Los dos juegan en la MLS, tienen experiencia y han sido fijos en La Sele. Juega uno o lo hace el otro.

“La verdad estoy contento de que Ronald esté acá, creo que los dos vamos a tratar de dar lo mejor y demostrarle al profesor que estamos a nivel por la banda izquierda, pero lo importante es prepararse y esperar la decisión del profesor. Siempre vamos a dar lo mejor en cada aspecto”, comentó Oviedo, previo al entrenamiento de este miércoles en el Proyecto Gol.



Oviedo se mostró satisfecho por poder vincularse al grupo con la regularidad que tanto deseo desde hace varios años.

“La verdad estoy contento, tuve la oportunidad de jugar los últimos partidos y sentirme con ritmo. Estoy feliz de estar entrenando y estar listo para lo que se viene”, afirmó.



Sobre los hombros de Oviedo recae el Mundial Sub-20 de Egipto 2009, la eliminatoria de Brasil 2014 y la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El carrilero recordó lo lindo de las oportunidades que le brindó el fútbol hasta este momento.

“Creo que para todo jugador o niño siempre se tiene la ilusión de jugar un mundial, lo mayor es lo más importante. Yo que he estado en varios, cada mundial es una experiencia nueva y tengo la ilusión de jugar en este. Creo que el fútbol es de momentos lo que importa es el ahora y he tenido la experiencia de estar en mundiales y ahorita no es la excepción, la afronto como cuando era niño esto me hace feliz”, concluyó.



Más noticias de La Sele: