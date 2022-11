Anthony Hernández y Álvaro Zamora: de Liga de Ascenso a Qatar en menos de un año

Por José Fernando Araya | 3 de noviembre de 2022, 14:15 PM

Ya habían estado para los fogueos ante Corea del Sur y Uzbekistán, pero hasta este jueves se ratificaron como dos de las grandes sorpresas que están entre los 26 convocados por Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022.

Se trata del porteño Anthony Hernández y el saprissista Álvaro Zamora, ambos de 21 y 20 años respectivamente.

Curiosamente, los dos jugadores se desempeñan como volantes o extremos y ambos militaron en el último año en la Liga de Ascenso.

El caso más llamativo es el de Hernández, quien nunca se había puesto la camiseta de la Tricolor, ya fuera infantil o juvenil, y apenas tuvo su debut hace un mes en la gira por Asia.

Hernández ganó el ascenso con el Puntarenas FC en la presente campaña y el gran trabajo de su equipo y su desempeño individual le abrieron las puertas.

Lo de Zamora es similar. El futbolista destacó con el equipo Sub20 de los tibaseños e incluso jugó el último semestre en Uruguay de Coronado como parte del acuerdo entre el Saprissa y esa franquicia.

Sin embargo, su buen papel cautivó la atención del técnico Jeaustin Campos quien no le tembló el pulso de ponerlo esta campaña y de inmediato causó sensación siendo titular.

"Muy agradecido con mi equipo, mis compañeros, conmigo mismo también, pues al fin y al cabo es un trabajo de muchos años, especialmente estos meses que fueron muy intensos para mí y estoy contento y orgulloso por esta enorme recompensa", mencionó el volante morado.



Ahora ya podrá disputar su primera Copa del Mundo.

“Siempre he pensado que cuando se juega de extremo hay que ser creativo. Me gusta que los jugadores jueguen por los costados, también encaren, no solo que sean flechas largas y ellos dos muestran eso, desequilibran, muestran cosas interesantes. Además, saben jugar por dentro, eso me llenó más de ellos, no solo en la gira por Asia, sino en el torneo local”, expresó el técnico Luis Fernando Suárez sobre ambos jugadores.

Otras sorpresas.

Dentro de la convocatoria destaca el hecho que 15 futbolistas vivirán su primera Copa del Mundo.

Pese a que algunos ya estaban en el radar de muchos, algunos nombres sorprendieron.

Tal fue el caso de Patrick Sequeira del Lugo de España, quien será el tercer guardameta.

Curiosamente, Sequeira será el primer jugador en la historia del CD Lugo que acudirá a un Mundial.

Otros nombres fueron los de Youstin Salas, quien tras ocho meses regresa a la Mayor, Roan Wilson del Municipal Grecia y Douglas López del Herediano y como principal sustituto del sancionado Orlando Galo.