Álvaro Zamora pasó de ver el autobús de La Sele desde la calle a estar subido en él

Por José Fernando Araya | 10 de noviembre de 2022, 13:38 PM

Muy nervioso por el largo viaje entre traslados y aviones, pero orgulloso de haber conseguido un sueño… Así viaja el joven Álvaro Zamora al Mundial de Qatar 2022.

Zamora contó a Teletica Deportes que lo que está viviendo es todo un sueño, pues pasó de ser un aficionado más a estar dentro de los 26 futbolistas convocados.

Incluso, contó una anécdota que sucedió en junio anterior, cuando la Tricolor volvió del repechaje ante Nueva Zelanda con el boleto mundialista en la mano.

Pues asegura que aquella noche observó el autobús que llevaba a los seleccionados y soñó con poder subirse en él y estar con los mundialistas.

“Cuando la Selección volvió de Qatar yo era uno de los que estaba celebrando y festejando. Estaba por mi casa en Belén y meses después estoy en el bus, me lo propuse y sabía que dando lo mejor por el equipo, que era cuestión de creerlo y lograrlo”, mencionó con mucha ilusión.

Además, indicó que el fútbol, tanto como la vida, es de soñar.

“De esto se trata la vida y el fútbol de soñar y tratar de lograr los objetivos y en buena hora que llegó”, aseveró.

Curiosamente, el volante del Saprissa mencionó que la pasa muy mal con los viajes en avión, algo que lo tenía con muchas ansias de tomar el viaje de más de 24 horas hasta Kuwait, sede del campamento de la Tricolor.

“La paso muy mal. Me cuesta dormir y ando buscando que me den una pastilla o algo para dormir. En serio la paso muy mal, pero no importa vale la pena todo esto por ponerse esta camisa, no hay que poner excusas y es solo disfrutar”, explicó.

Costa Rica arribará a Kuwait a las 4 p. m. de este viernes (hora tica) donde preparará su amistoso ante Irak el próximo jueves.

La Sele viaja rumbo a Kwuait.





