Unafut revela por qué Puntarenas FC pidió cambio de sede para juego ante la Liga

La Unafut comunicó este miércoles la razón por la que Puntarenas FC pidió el cambio de sede para enfrentar este fin de semana a la Liga Deportiva Alajuelense.

De esta manera, el juego se realizará este domingo a las 6 p. m. en el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, y no en el Lito Pérez a puerta cerrada.

“Se debe a la solicitud presentada por el club porteño, al no poder contar con el VAR y transmisión televisiva”, informó la Unafut.

Incluso, el ente del fútbol de la Primera División comunicó que los porteños programaron “el resto de las jornadas en las cuales son casa, en su estadio alterno, hasta que no puedan presentar la documentación necesaria que respalde que pueden utilizar su estadio sede, incluyendo, transmisión y VAR”.

Los porteños ya pusieron a la venta las entradas. Los precios son de ₡15.000 en gradería sol y ₡18.000 en sombra.

Los chuchequeros iniciaron el torneo con derrota 1-2 ante San Carlos en el Ernesto Rohrmoser.