"Una locura emocional", así describió técnico de Puntarenas partido ante Cartaginés

El técnico de Puntarenas FC, César Alpízar, analizó la derrota del equipo 3-2 ante Cartaginés en el estadio Fello Meza.

Alpízar catalogó lo sucedido en la cancha como "una locura emocional", y no es para menos, el partido tuvo de todo: muchos goles, rojas, el VAR, reclamos arbitrales y un penal fallado en el último minuto.



Estas fueron las declaraciones de Alpízar tras el partido.

Análisis: Desde el inicio fue complicado, pero al final fue una locura emocional, el que estuvo en el estadio lo sintió. Quiero rescatar el coraje del equipo ante la incapacidad de poder evolucionar en nuestro juego. Yo confío en mis jugadores y un partido como el de hoy nos hace un llamado.

Errores puntuales: Hay fallos puntuales, pero hay que trabajar, se tiene que ser consientes y acuerpar a todos mis jugadores, no tiendo a enfocarme en el error sino más bien para en el aprendizaje y hacerlos consientes.

Bajas: El equipo con todas las cosas que hemos sufrido como grupo, a veces siento que se menosprecia el trabajo que se hace. Si hacemos un análisis de todos los problemas que hemos tenido, administrativos, tema estadio, lesiones en puestos específicos, estamos compitiendo en todos los partidos.

Cambio de sistema: Tenemos que valorarlo con calma, tenemos que analizar nuestro próximo rival que es Guadalupe FC.