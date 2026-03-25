Todo se definirá en la Olla Mágica: Puntarenas y Sporting igualan en semis de Copa

Sporting FC y Puntarenas FC igualaron 1-1 en el juego de ida de las semifinales del Torneo de Copa.

El primer tiempo mostró a dos fuerzas muy parejas, pero quizás los de casa estuvieron más cercanos con un remate que se estrelló en el poste.



Para el complemento la tónica fue similar, aunque sí llegaron no solo jugadas de peligro real en ambos marcos si no que también los goles.



Los porteños golpearon primero con una anotación del atacante Renzo Carballo (65'). El atacante aprovechó una acción de táctica fija y de cabeza abrió el marcador.

Pero eso no fue todo, ya que los locales concretaron el empate al 85' por medio Joshua Navarro, luego de un certero contragolpe.

El resultado fue justo para dos equipos que tuvieron fuerzas muy parejas. Incluso, en el cierre, el arquero porteño Guillermo Barrera salvó a su equipo en dos ocasiones en una misma jugada; mientras que Daniel Colindres estrelló un remate en el poste.

El partido se realizó en el Estadio Puente Piedra, en Grecia, casa de los albos, y ahora todo se definirá este sábado a las 6 p. m. en el Lito Pérez.

Hay que recordar que Puntarenas FC fue subcampeón de la Copa en la edición anterior, por lo que sueña con llegar a su segunda final consecutiva.

Además, el que gane esta serie enfrentará en la final al vencedor entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa.

La ida de este emparejamiento será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, mientras que la vuelta se realizará este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.



La final está pactada para el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

