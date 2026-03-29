Sporting FC es finalista del Torneo de Copa: espera a Saprissa o Liberia

Sporting FC se convirtió en el primer finalista del Torneo de Copa luego de vencer, en penales, 4-1 a Puntarenas FC en el estadio Miguel Lito Pérez.

El portero albo Johnny Álvarez le detuvo los lanzamientos a Doryan Rodríguez y Daniel Colindres.

Los 90 minutos finalizaron 1-1 luego de los goles de Joshua Navarro (5') para la vista y el empate por medio de Daniel Colindres (80').

Hay que recordar que Puntarenas FC fue subcampeón de la Copa en la edición anterior, pero ahora se quedó en el camino en las semifinales.

Ahora, Sporting FC esperan rival que saldrá de la serie entre el Deportivo Saprissa y Municipal Liberia.

La serie entre morados y liberianos marcha 1-1 y se definirá este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.



La final está pactada para el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

