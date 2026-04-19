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Sporting derrota a Puntarenas en el Lito Pérez

En la siguiente fecha, Puntarenas visita a Alajuelense, mientras que Sporting recibe a Liberia

Puntarenas-Sporting. PFC
Puntarenas-Sporting. PFC
Por Adrián Fallas 18 de abril de 2026, 20:57 PM

Sporting se trajo tres puntos de la casa de Puntarenas, el estadio Lito Pérez.

Los albos llegaron al barrio El Carmen y ganaron 2-1, en un partido muy disputado.

Para la visita, los anotadores fueron Mayron George y Ryan Bolaños: el primero en la inicial y el segundo en la complementaria.


En medio de los goles, Puntarenas descontó por intermedio de Farbod Samadian.

En la siguiente fecha, Puntarenas visita a Alajuelense, mientras que Sporting recibe a Liberia.


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