Sporting FC
Sporting derrota a Puntarenas en el Lito Pérez
En la siguiente fecha, Puntarenas visita a Alajuelense, mientras que Sporting recibe a Liberia
Sporting se trajo tres puntos de la casa de Puntarenas, el estadio Lito Pérez.
Los albos llegaron al barrio El Carmen y ganaron 2-1, en un partido muy disputado.
Para la visita, los anotadores fueron Mayron George y Ryan Bolaños: el primero en la inicial y el segundo en la complementaria.
En medio de los goles, Puntarenas descontó por intermedio de Farbod Samadian.
En la siguiente fecha, Puntarenas visita a Alajuelense, mientras que Sporting recibe a Liberia.