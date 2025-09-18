Sin convencer: Sporting no pudo en casa ante Puntarenas

Sporting FC sigue sin convencer en el campeonato nacional con el empate 1-1 ante Puntarenas FC y eso que los josefinos jugaron 68 minutos con un hombre de más, por la expulsión del porteño Esteban Cruz.

El primero en golpear fue el equipo albinegro, por medio del mexicano Daniel López (73'), quien firmó un buen debut en el equipo.

Eso sí, el festejo no duró mucho, pues tan solo ocho minutos después cayó el tanto del empate.

José Pablo Córdoba (81') definió de buena manera un penal para llevarse un punto del Estadio Ernesto Rohrmoser.



El juego estuvo muy parejo y cuando parecía que el 0-0 se hacía muy grande, el duelo se llenó de emociones en ambos marcos. Incluso, al 90+1' un cabezazo de Erick El Cubo Torres se estrelló en el palo.

Los albinegros son novenos con seis puntos, mismos que Guadalupe, que es el colero por diferencia de goles (-6 frente a -9, respectivamente).

Por su parte, los porteños se ubican sétimos con diez unidades.