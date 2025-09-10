Saprissa visita el Lito Pérez en busca de retomar su rumbo en el Apertura 2025
Puntarenas FC recibe en casa al Deportivo Saprissa, pero sin público en las gradas del estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.
Este miércoles, en la continuación de la jornada 7 del Apertura 2025, el Deportivo Saprissa visita el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez de Puntarenas, con la intención de enderezar su camino en el torneo.
La última vez que los morados jugaron por el campeonato local fue ante Alajuelense, partido que terminó en derrota en casa. Luego llegó la eliminación de la Copa Centroamericana, tras empatar en Tibás frente a Motagua.
Si bien la visita al Puerto suele ser complicada, esta vez no habrá público en las graderías del Lito, lo que podría jugar a favor de los tibaseños.
Con Vladimir Quesada en el banquillo, Saprissa no ha perdido en la casa de los naranjas. Actualmente, la “S” marcha en el cuarto puesto con 10 puntos, mientras que Puntarenas FC es séptimo con 5 unidades.
Detalles del partido
Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez
Fecha: Miércoles 10 de setiembre de 2025
Hora: 19:00
Uniformes:
Puntarenas: Camiseta, pantaloneta y medias naranjas.
Portero Puntarenas: Camiseta, pantaloneta y medias verde limón.
Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medias crema.
Portero Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medias moradas.