Saprissa olvida el golpe en el clásico con una victoria ante Puntarenas

Saprissa pasó la página de la derrota del clásico nacional con una clara victoria 2-1 ante Puntarenas FC y que le permite seguir en lucha por el liderato del Torneo de Apertura 2025.

Incluso, los morados son líderes momentáneos a la espera de lo que pueda conseguir Alajuelense más tarde ante Pérez Zeledón.

Los morados llevaron el peso ofensivo, aunque el PFC se envalentonó en varias ocasiones para poder contrarrestar el dominio.

Kenay Myrie se encargó de abrir el marcador para los tibaseños en apenas 10 minutos de juego y gracias a un gran cabezazo al entrar prácticamente sin marca al área grande para el 1-0.

En los pies de Kliver Gómez, los porteños se aventuraron al ataque, pero las manos de Esteban Alvarado se los impidió.

Más bien, fueron los locales que repitieron la receta. Cobro de esquina para que Orlando Sinclair les ganara el salto a los defensores para poner el 2-0 de cabeza al 52’.

Puntarenas FC descontó en la última jugada del partido por intermedio de Alexis Cundumí para maquillar así la derrota a un 2-1.

Con el triunfo, Saprissa toma el primer lugar de forma momentánea con 26 puntos, pero dos juegos más que la Liga.

Puntarenas comienza a quedarse rezagado y suma 16 unidades en el sexto puesto de la tabla.