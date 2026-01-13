Saprissa abre un torneo cargado de presión ante Puntarenas

“Hemos tratado de reforzar el equipo lo mejor posible para enfrentar este torneo, que creemos, y en lo personal creo, que va a ser más difícil que el torneo anterior”, dijo Vladimir Quesada de cara al inicio del Clausura 2026.

Y es que Saprissa inicia este martes el certamen en casa ante Puntarenas (8 p. m.), con una pequeña sequía de títulos que, en la casa morada, se amplifica a casi una crisis.

Con 40 títulos, desde hace tres certámenes los morados han visto ganar dos estrellas a Herediano y una a Liga Deportiva Alajuelense, para que ambos se coloquen con 31.

Los morados cayeron en la final pasada ante los manudos y sus incursiones en Concacaf han sido poco fructíferas: la Liga ha ganado tres Copas Centroamericanas en fila.

En esta realidad, los tibaseños debutan con un equipo que ha sufrido varios cambios en ataque. Llegan Thompson Rodríguez, Bancy Hernández y regresa Luis Javier Paradela. Rachid Chronomo y Minor Álvarez redondean los fichajes.

También se fueron jugadores muy importantes: Warren Madrigal y Kenay Myrie se marcharon al extranjero.

Este primer rival de los tibaseños es más que calificado.

Los porteños vienen con un nuevo inversor y se reforzaron con cuatro extranjeros: Randy Taylor (panameño), Renzo Carballo (paraguayo) y Wesly Decas (hondureño). También se sumó Farbod Samadián.

Ellos se unen al grupo que dirige César Aklózar desde hace tres campeonatos.

Puntarenas apunta al grupo de semifinalistas en este Clausura 2026, y arrancar puntuando en Tibás sería importante.