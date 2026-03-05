San Carlos sale vivo de la Olla Mágica

San Carlos salió vivo de la Olla Mágica al igualar sin goles ante Puntarenas FC, un resultado que le permite mantener el tercer lugar al equipo de Walter Paté Centeno.

Los Toros del Norte se le plantaron a los porteños, que venían de derrotar 2-0 a la Liga Deportiva Alajuelense el sábado anterior.

El juego fue parejo, tuvo casi de todo, y pese a que faltó el gol, el encuentro no fue aburrido; todo lo contrario.

Los porteros de los dos equipos tuvieron acciones claves para mantener el cero en sus arcos.

Con este panorama, los porteños son quintos con 15 puntos, a dos unidades de Cartaginés y San Carlos que están en la tercera y cuarta posición, respectivamente.