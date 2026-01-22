EN VIVO
San Carlos sacó un importante triunfo ante Puntarenas FC

El equipo de Paté Centeno sonrió en el Carlos Ugalde.

San Carlos vs. Puntarenas. Foto: Prensa San Carlos
Por Daniel Jiménez 21 de enero de 2026, 20:11 PM

San Carlos sacó un importante triunfo 1-0 ante Puntarenas FC en el estadio Carlos Ugalde.

El equipo de Paté Centeno mostró un buen fútbol y pudo golpear en un momento clave.

A los 73 minutos llegó el único gol del compromiso por medio de Jorman Aguilar.

Los Toros del Norte luchan por la permanencia en Primera División por lo que estos tres puntos caen muy bien a su causa.

Los sancarleños llegaron a 19 puntos, tres más que Sporting y Guadalupe.

