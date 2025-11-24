San Carlos
San Carlos de Paté no levanta: sigue último
El cuadro sancarleño empató frente a Puntarenas.
San Carlos, del técnico Walter Paté Centeno, sigue pasándola mal en el Apertura 2025. Está de último y no levanta.
Los Toros del Norte igualaron 1-1 frente a Puntarenas FC en el estadio Carlos Ugalde.
Rachid Chirino adelantó a los locales a los dos minutos, mientras que Raheem Cole concretó el empate al 34’.
Con este resultado, Puntarenas FC es sétimo con 21 unidades.
Por su parte, los sancarleños marchan últimos con 13 puntos, los mismos que tiene Guadalupe, pero con peor gol diferencia (-10 frente a -12).