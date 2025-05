¿Revancha personal? Así vive Leonel Moreira la semifinal ante Alajuelense

¿Es una espinita personal? El guardameta de Puntarenas FC, Leonel Moreira fue claro con su respuesta al enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense en la semifinal del Torneo de Clausura 2025.

Los porteños se medirán por cuarta vez a la Liga en el certamen, con la particularidad que en ninguna de ellas lo hicieron en el estadio Lito Pérez.

Dos por el campeonato local (empate 0-0 y triunfo rojinegro 2-0) y una por la final del Torneo de Copa que se dejaron los manudos por 1-0.

Pese a no poder ganarle en estos juegos y el hecho de que hace cinco meses fuera el guardameta titular de los manudos, ponen a Moreira como uno de los grandes protagonistas. Pero, ¿hay revancha?

“Yo no lo veo así, sino que esto es fútbol y es un equipo que nos toca ahora en semifinales, y como les decía a sus colegas, nosotros vamos a trabajar y hacer la competencia lo más digno posible para buscar ese pase a la final”, mencionó el capitán porteño.

Pese a las derrotas, el meta cree que las distancias con la Liga no son muchas, de ahí que tiene fe en sacar la serie que comienza este domingo.

“Sabemos de la importancia del partido y lo importante del equipo que enfrentamos, ya lo hemos enfrentado y hemos hecho un buen partido, este partido no será la excepción, pero obviamente respetando al rival que es de mucha categoría.

“El fútbol te puede poner en parámetros diferentes y hoy me ha tocado en este torneo atípico que he enfrentado a mi exequipo por más de cuatro veces. Pero el fútbol es así, creo que si uno quiere lograr cosas tiene que enfrentarse a cualquiera y donde sea”, expresó.

Moreira visitará en el juego de vuelta el Morera Soto, un escenario donde perdió la final ante Herediano en diciembre y muchos le achacan un error suyo como causante de la derrota, de ahí que en su última presencia con los porteños se llevara una que otra silbatina.

“Es normal, la afición va a defender a su equipo a capa y espada y eso es entendible y también agradecer a todas las personas que me sorprendieron con un aplauso, una voz de aliento, obviamente también es sumamente agradecido. Cada quien tiene su forma de expresar su cariño por el equipo y cómo lo defiende, cada quien es libre de hacerlo como sea, a mí nada más lo que me toca es hacer mi trabajo de la mejor manera, tratar de no faltar el respeto a nadie, tratar de hacer mi trabajo y respetar a mis compañeros, que es lo más importante”, mencionó.

​El primer juego entre porteños y rojinegros será este domingo a las 7 p. m. en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, esto tras la clausura del Lito Pérez este viernes por parte del Ministerio de Salud.