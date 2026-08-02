Puntarenas y Sporting empatan en la Olla Mágica

Puntarenas FC y Sporting FC igualaron 1-1 en la Olla Mágica en el primer partido de la segunda fecha del Torneo de Apertura 2026.

Los porteños se adelantaron con un gol de Jaylon Hadden, al 37', tras un remate de derecha desde fuera del área.

La respuesta de los griegos fue rápida, pues antes de irse al descanso lograron el tanto del empate.

Al 45+6', el delantero paraguayo Renzo Carballo concretó la anotación de la igualada. El atacante definió de derecha en el área una asistencia de Joshua Navarro.

Ambos clubes siguen sin ganar en el torneo, luego de que Puntarenas FC perdiera en la mesa 3-0 ante Herediano y Sporting FC igualara 1-1 frente a la Liga en la primera fecha.