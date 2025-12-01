Sporting FC
Puntarenas y Sporting empatan 0-0
En la última fecha, Puntarenas juega ante Guadalupe y Sporting se mide con Saprissa.
Puntarenas y Sporting empataron sin goles en un partido disputado en el Lito Pérez la tarde de este domingo.
El encuentro tuvo pocas emociones y fue un reflejo de lo que han sido ambos equipos en el Apertura 2025.
Juego cortado, poca claridad y menos emociones en los marcos fue lo que dejaron las oncenas en el terreno de juego.
El 0-0 fue justo para dos escuadras que ofrecieron un espectáculo poco vistoso.
En la última fecha, Puntarenas juega ante Guadalupe y Sporting se mide con Saprissa.