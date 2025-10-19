Puntarenas y Cartaginés empatan en juego que se decidió en tiempo de reposición
Los naranjas y brumosos empataron en el Lito Pérez.
Un partido que se definió en tiempo de reposición. Así fue el inicio de la fecha 13 del Apertura 2025.
Puntarenas rescató un empate (1-1) en casa, ante un Cartaginés que viene arrastrando fechas sin ganar.
Con un gol de Marco Ureña, los dirigidos por Andrés Carevic parecían asegurar su lugar en zona de clasificación y llegar con alegría al partido del martes por la Copa Centroamericana.
Pero los porteños nunca bajaron los brazos, aunque una y otra vez se toparon con un Kevin Briceño seguro bajo los tres palos y la falta de puntería.
Cuando todo parecía estar consumado, una falta en el área de Cartaginés fue resuelta con remate Rentería para el 1-1 final.
En la fecha 14, Puntarenas visitará al Saprissa, mientras que Cartaginés jugará como visitante ante Herediano.