Puntarenas y Alajuelense muestran poca claridad y empatan 0-0

El 0-0 entre Puntarenas y Alajuelense, disputado en el Ernesto Rohrmoser, fue un encuentro con pocas emociones. Mejoró con el paso de los minutos, pero nunca alcanzó un nivel brillante.

La primera parte dejó mucho que desear, desde la falta de ambiente en las gradas hasta lo poco que mostraron ambos equipos.

Si se hace el recuento de jugadas de peligro en los primeros 45 minutos, no hubo nada que destacar. Así se jugó la inicial.

En la complementaria la dinámica mejoró, en parte porque era difícil que fuera peor. Las oncenas comenzaron a correr más, a buscar los espacios de manera más inteligente y el partido se convirtió en un ida y vuelta.

Tanto los porteños como los manudos llegaron con peligro al área, pero fallaron en el toque final. Para los chuchequeros, Wilmer Rentería erró solo frente al marco, mientras que para los erizos, Aarón Suárez vio cómo Kenner Gutiérrez salvaba la opción. En otra ocasión fue Adonis Pineda quien ahogó el grito de gol de Doryan Rodríguez.

El cierre del encuentro fue lo mejor de los 90 minutos, pero al final, por más que lo intentaron, ninguno pudo quebrar el empate.



