Puntarenas y Alajuelense atizan polémica por gastos de partido en Guanacaste

Héctor Trejos, presidente de Puntarenas FC, reveló que Alajuelense solicitó al Comité de Competición que los porteños le debían costear la alimentación, transporte y los gastos que se hacen por el cambio de sede para el partido del fin de semana.

Los porteños recibirán a la Liga este domingo 5 p. m. en el estadio Chorotega de Nicoya y no en el Lito Pérez, pues la Olla Mágica tiene un castigo de dos partidos.

"Hay un artículo que habla de este tipo de temas, eso Competición tiene que dirimirlo, nosotros le pagaríamos la diferencia entre jugar en el Lito Pérez y jugar en el Chorotega, igual iban a incurrir en un gasto por ir a Puntarenas, es totalmente ilógico que nos pidan que les paguemos esto", comentó Trejos a Teletica Deportes Radio.

Por su parte, Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva manuda, respondió con fuerza.

"Lo más importante es que cuando inicia un campeonato la obligación de todo dirigente es conocer los reglamentos, esto es lo primero, esta ocurrencia o cualquier ocurrencia de un dirigente al desconocer los reglamentos puede tener un alto costo. Esto está claramente reglamentado, el que la Liga puede cobrar por los gastos que se generan por tener que ir a una sede que está por encima de cierta distancia", comentó Vásquez.

Y agregó: "Tan ocurrencias es que Puntarenas quería llevarnos a Jicaral, que es una sede que no cumple con las condiciones y es que no tiene VAR, vea usted el nivel de ocurrencia que hasta Jicaral querían llevarnos, no sé si por el calor, yo recomendaría que se lean los reglamentos y que este tipo de decisiones tendrán un costo muy alto para el club".