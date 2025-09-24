Puntarenas volverá a jugar con público en el Lito Pérez

El Puntarenas FC recibió una buena noticia este miércoles: el equipo volverá a contar con público en las gradas del Estadio Lito Pérez.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud, luego de que el recinto, ubicado en el Barrio El Carmen, estuviera clausurado para los aficionados desde mayo de este año.

En total, los porteños podrán contar con un máximo de 750 aficionados en el estadio, específicamente en la gradería oeste.

“Durante la inspección se constató que las graderías oeste y este presentan un reforzamiento estructural, trabajos que fueron ejecutados por la gerencia deportiva y el equipo de Puntarenas FC”, explicaron desde la cartera de Salud.

Eso sí, se giraron dos órdenes sanitarias. La primera “a la Municipalidad de Puntarenas para la gestión de limpieza en las afueras del estadio, situación que lleva tiempo presente”.

La segunda debe ser acatada por la institución porteña y establece “la actualización de un cronograma de acciones a ejecutar en las instalaciones, además de definir el aforo permitido”.

Los chuchequeros regresarán al Lito Pérez para la jornada 13, cuando reciban al Cartaginés.