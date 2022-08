Puntarenas sigue ganando, sigue gustando y sigue dominando

12 de agosto de 2022, 10:52 AM

Tras cinco fechas del Apertura Puntarenas no afloja el paso. Gana, gusta y los números pintan un equipo dominante.



Este jueves derrotaron en casa a Grecia por marcador de 3-1. Los areneros tienen cuatro victorias y un empate (Saprissa) y junto a Alajuelense son el equipo más goleador del torneo con 11 tantos.

En defensa solo han concedido tres anotaciones y su marca de 8 en el gol diferencia es la mejor del Apertura.

“Lo de los goles a favor y en contra es reflejo del trabajo”, explicó el técnico Alxander Vargas.

“Cuando iniciaron los entrañamientos siempre le dije a los muchachos que el objetivo número uno era entrenarse bien. Todavía no me quiero aventurar en cosas que no sé si vayan a pasar”, destacó el entrenador.