Puntarenas recibe autorización para utilizar el Lito Pérez sin aficionados

El Ministerio de Salud dio la autorización para que el fútbol vuelva al Lito Pérez de Puntarenas. Eso sí, sin público en las gradas.

“Se recomienda a la Dirección de Área de salud de Puntarenas-Chacarita DARSP-Ch permitir el uso sin aforo del estadio”, detalla el documento oficial.﻿

También se permitiría la utilización de la gradería sur “para la instalación y operación de los equipos de transmisión de televisión o del sistema VAR y con presencia máxima 5 personas para su operación”.

La noticia llega luego de que se presentara un documento sobre el estado del inmueble.

Desde el Ministerio de Salud apuntan a que “se mantiene pendiente de cumplimiento los puntos 12 al 20 para efectos de valorar de forma integral el permitir el uso con aforo reducido”.

El fin de semana anterior, ante Alajuelense, los naranjas utilizaron el Ernesto Rohrmoser como sede.