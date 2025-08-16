Puntarenas recibe a Alajuelense en un estadio donde los manudos hace mucho no pierden
Los naranjas serán locales en el Ernesto Rohrmoser.
Puntarenas FC será local este sábado ante Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Ernesto Rohrmoser, un escenario donde los manudos llevan mucho tiempo sin conocer la derrota.
“Alajuelense no cae en el Ernesto Rohrmoser desde marzo de 2023, en un duelo contra Sporting FC que finalizó 2-0”, detalló la Unafut.
A pesar de esta estadística, los liguistas han trabajado fuerte esta semana, en la que no tuvieron participación en la Copa Centroamericana.
“Ha sido una semana muy provechosa. Los compañeros están conscientes de que el sábado tenemos que ir a ganar y sacar los tres puntos, y nos estamos preparando de la mejor manera. Sabemos que no va a ser un partido fácil y vamos a seguir con todo”, indicó Alejandro Bran.
Los porteños llegan al cotejo en la octava posición con 3 puntos, mientras que los manudos son terceros con 6.
Para La Liga, el arranque del torneo Apertura 2025 se ha combinado con la competencia internacional, lo que ha obligado a acumular muchos minutos.
“Esta semana de descanso de competencia es útil, porque de aquí a final de año habrá partidos cada tres días. Hay que cuidarse en la parte de nutrición y el descanso es importante, porque se vienen partidos seguidos. Tenemos un plantel amplio y cada compañero sabe la responsabilidad de estar en Liga Deportiva Alajuelense, y va a dar lo mejor si le toca jugar”, concluyó Bran.
Puntarenas FC vs. LD Alajuelense
Estadio: Ernesto Rohrmoser
Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
Hora: 6:00 p.m.
Uniformes:
- Puntarenas: camiseta, pantaloneta y medias naranjas.
- Portero: camiseta, pantaloneta y medias verde limón.
- Alajuelense: camiseta, pantaloneta y medias blancas.
- Portero: camiseta, pantaloneta y medias celestes.
Arbitraje:
- Árbitro central: Pablo Camacho
- VAR: Brayan Cruz