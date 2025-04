Puntarenas no se quedará de brazos cruzados tras el veto al Lito Pérez

Puntarenas FC no se quedará con los brazos cruzados y asegura que buscará apelar el veto impuesto de dos partidos al Lito Pérez impuesto por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

Este viernes se dio a conocer que se sancionó al reducto porteño con dos partidos de suspensión a su cancha, debido a que los árbitros del partido ante Saprissa fueron víctimas de agresiones por parte de los aficionados, quienes los escupieron en el medio tiempo y al finalizar el partido.

El presidente porteño, Héctor Trejos, explicó que no se quedarán de brazos cruzados y que el departamento legal está analizando esta situación.

“Sorprendido desde todo punto de vista porque, vamos a ver, humanamente es imposible hacer lo que se indica en el informe arbitral, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, la verdad es que no nos vamos a referir al tema y el Departamento Legal está estudiando todas las posibilidades, que haya por haber y ya después de eso, pues, procederemos con la parte que así sea necesaria”, mencionó el jerarca a Teletica Radio.

Incluso, el jerarca asegura que cuentan con videos para respaldar una posible apelación.

“Tenemos videos que no muestran absolutamente nada, eso es lo más interesante. Entonces, como le digo, es un tema al cual no nos vamos a referir, vamos a dejarlo ahí, que evito hasta que ya el Departamento Legal tome las acciones y las decisiones correspondientes”, expresó.

Pese a que ya se maneja como posible sede alterna el estadio Ernesto Rohrmoser, Trejos no quiso adelantarse, pues aún falta que el departamento legal agote todas las instancias.

“No, no, hay que analizar, yo no me voy a adelantar a emitir un criterio sin antes no tener ya la decisión definitiva, después de que el Departamento Legal haga lo correspondiente, por ahora el partido está programado para el estadio Lito Pérez y hasta tanto no tengamos ya una resolución definitiva, pues todo se mantiene igual”, concluyó.

De mantenerse el veto impuesto por el Tribunal Disciplinario, los porteños no podrán defender su cancha ante Alajuelense y Santa Ana.