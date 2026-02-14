Puntarenas FC sigue con sonrisa de oreja a oreja luego de vencer 1-0 a Pérez Zeledón en el estadio Lito Pérez.

Los porteños viven un dulce momento deportivo luego de golear a Liberia (1-4), por campeonato nacional, y también al Herediano (3-0), por Torneo de Copa.

Ahora su víctima fueron los Guerreros del Sur. El único gol del partido lo marcó el atacante Renzo Carballo (23').

Al 56', el árbitro Anthony Bravo pitó un penal para los puntarenenses por una falta del portero Bryan Segura a Klivert Gómez, pero luego de la revisión en el VAR se determinó que no había pena máxima.

El partido fue parejo, los sureños llegaron a complicar a los locales en la Olla Mágica. Ambos clubes tuvieron acciones para anotar, pero el marcador no se movió más.

Un 1-0 muy reñido que al final premió a los casa que ahora son sextos con ocho puntos y un balance de dos triunfos, dos empates y tres derrotas.

Por su parte, los generaleños son sétimos con siete unidades y con un triunfo, cuatro empates y dos derrotas.

En la siguiente fecha, Puntarenas FC visitará a Sporting FC, mientras Pérez Zeledón recibirá a Guadalupe FC.