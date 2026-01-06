Puntarenas FC se refuerza con la llegada de destacado hondureño

Puntarenas FC sigue reforzándose de cara al próximo Torneo de Clausura 2026.

Ahora lo hacen trayendo al defensor hondureño Wesley Decas, proveniente del Real España.

Decas disputó 14 partidos la temporada anterior con el Real España y marcó un tanto, además ha militado en el Motagua de su país y clubes extranjeros como Hapoel Raanana de Israel y Nacional de Portugal.

El defensor catracho se suma a las filas porteñas por un contrato de dos años.

Este es el cuarto refuerzo del PFC para la próxima campaña, pues se sumaron el colombiano Randy Taylor, Farbod Samadian, Doryan Rodríguez y el nicaragüense, Renzo Carballo.



