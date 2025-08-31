Puntarenas FC se le atraganta al Cartaginés de Carevic

Puntarenas FC se le atraganta al Cartaginés de Andrés Carevic con un 0-0 en el estadio Fello Meza.

La propuesta de los porteños fue muy interesante en suelo brumoso, no se llegó a defender y, por el contrario, brindaron un partido muy correcto, con buenas ideas y al ataque.

Por su parte, los blanquiazules querían ampliar su seguidilla de alegrías a su afición, pero este cuadro porteño se convirtió en un rival muy fuerte.

El juego pasó por la media cancha, fue muy dividida, ambos equipos metieron pata.

El 0-0 sí careció de acciones claras para anotar, de las pocas fue una de Marco Ureña, quien esta vez no pudo concretar.

Con este resultado, Cartaginés es cuarto con ocho puntos, mientras Puntarenas FC es octavo con cinco unidades.