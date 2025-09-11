Puntarenas FC se aprovecha de un Saprissa que sigue sin encontrar respuestas

Saprissa sigue con mucha incertidumbre y sin mostrar algo diferente a lo que presentó en el arranque del Torneo de Apertura 2025.

Esta vez, los morados volvieron a presentar un partido muy indispuesto y terminaron cayendo 3-1 ante un Puntarenas FC muy bien dirigido y que se aprovechó del pésimo momento tibaseño para recuperarse en la tabla.

Los visitantes se vieron sorprendidos por una falta cometida por Esteban Alvarado sobre José Pablo Córdoba al 18’ y que terminó por sancionarse como penal.

El colombiano Wilber Rentería se encargó de anotar a la derecha de Alvarado para marcar el 1-0 en apenas 20 minutos.

Sin pensarlo ese gol se fue haciendo cada vez más grande, ante la poca respuesta morada y más bien fueron los porteños los que pudieron ampliar la ventaja.

El propio Córdoba estrelló una pelota al palo con un cabezazo tras centro de Krisler Villalobos.

Saprissa lo intentó con un Mariano Torres que se cansó de tirar centros al área buscando una cabeza o algún rebote, pero nunca encontró el camino al gol.

Para sentenciar el juego, Krisler Villalobos sacó un cañonazo rastrero desde fuera del área que dejó sin respuesta a Alvarado para la daga del 2-0 que sepultó el partido.

El descuento lo puso David Guzmán con un golazo de tiro libre que sorprendió a todo el PFC para el 2-1 al 81’.

Pero lejos de despertar, más bien el gol sirvió para que los porteños marcaran el tercer tanto a pura velocidad que terminó definiendo Alexis Cundumí para el definitivo 3-1 tan solo dos minutos después.

Saprissa sigue con sus problemas en los costados, la generación de peligro en el ataque y sobre todo la falta de creatividad para mostrar algo diferente dentro de la cancha.

Esos errores los pagó caro ante un equipo porteño que con más de ganas terminó desnudando las falencias de los morados.

Puntarenas FC sube al sétimo puesto, mientras que Saprissa sale de zona de clasificación y se aleja de la cima.